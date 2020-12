L’attaquant de l’OL espère toujours pouvoir rejoindre le FC Barcelone cet hiver.

Bien qu’il sache qu’au FC Barcelone il y a des zone d’ombre, et que la situation économique complique grandement la donne, Memphis Depay n’exclut toujours pas d’arriver en Catalogne au mois de janvier. C’est en tout cas ce qu’affirme CBS Sports, qui s’appuie sur le témoignages de personnes proches du Néerlandais.

Alors que le contrat de Depay se termine en juin 2021, l’Olympique Lyonnais serait prêt à le laisser partir pour une somme raisonnable. Le média américain évoque une indemnité de transfert aux alentours de cinq millions d’euros. Dans un monde normal le Barça n’aurait pas de difficultés à faire face à l’opération cet hiver, mais il y a deux circonstances qui compliquent la venue de l’attaquant de 26 ans. La première, la plus pragmatique, est la crise économique que vit le club. Carlos Tusquets, le président par intérim du FC Barcelone l’a déjà répété, il sera très compliqué de faire venir quelqu’un en janvier s’il n’y a pas de départ. Mais le fait est que la signature de Depay ne semble pas convaincre tout le monde en interne. En effet, il s’agirait plus d’un désir de Ronald Koeman que du club et le manager néerlandais n’est pas certain de laisser ses valises très longtemps en Espagne.

De plus, la presse italien fait état d’un intérêt grandissant de la Juventus Turin, qui serait prête à offrir Federico Bernardeschi, en échange pour faciliter la transaction. Bref l’avenir de Memphis Depay semble s’écrire très loin de Lyon…