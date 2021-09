L’Olympique Lyonnais a annoncé une conférence de presse à 15h avec pour vedette… Jean-Michel Aulas.

L’OL est-il réellement parvenu à signer Jérôme Boateng, laissé libre par le Bayern Munich, lors de la dernière journée du mercato ? Réponse dans l’après-midi. Le club a organisé une conférence de presse sans citer le joueur allemand. Au programme, le président Jean-Michel Aulas, le directeur général adjoint d’OL Groupe Vincet Ponsot et le directeur sportif Juninho. En coulisse, on murmure que Boateng passe actuellement sa visite médicale et que le club ne prend aucun risque avant l’issue de celle-ci. Mais il devrait bel et bien être présenté lors de cette conférence de presse.