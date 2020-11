Interviewé dans l’émission sur « OLTV », Jean-Michel Aulas est revenu sur le mercato et notamment les recrues.

Le président lyonnais évoque le dossier et l’échec pour Facundo Pellistri (18 ans) finalement parti pour Manchester United. « Il y a eu une discussion avec le club (Peñarol) avec beaucoup d’alternatives. On avait négocié au mieux. Le joueur était fou de la relation avec Juninho. Malheureusement, le club a été dépendant de la position des supporters et l’offre d’un peu plus de 5 millions d’euros n’avait pas été validée par les socios. » Explique le boss de l’OL.