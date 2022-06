L’Olympique Lyonnais n’a pas brillé cette saison. Les Gones n’ont pas fait mieux qu’une huitième place au classement de la Ligue 1, s’attirant évidemment les foudres des supporters. Maxence Caqueret s’est exprimé lors d’une interview pour le Canal Football Club, Caqueret, et a dressé un constat honnête.

« La saison a été compliquée pour nous. Je pense qu’on est à la place qu’on mérite. Quand on est l’Olympique Lyonnais, on se doit de faire beaucoup mieux donc j’espère que ça va nous servir pour la suite et qu’on sera meilleurs la saison prochaine afin de regagner les places auxquelles l’OL est habitué. Le fait d’être un vrai Lyonnais et d’avoir connu cette saison difficile m’a donné envie d’écrire cette histoire et de remettre le club à la place qu’il mérite. », a-t-il déclaré.