Emmanuel Petit donne son avis sur les performances et le début de saison de Lucas Paqueta avec l’Olympique Lyonnais. Il voit du Bruno Fernandes dans son jeu.

« Depuis son arrivée, Paqueta, me fait penser à Bruno Fernandes à Manchester United. On a l’impression qu’il est là depuis des années. C’est le patron du milieu de terrain. (…) Je le trouve agressif, déterminé et juste. C’est un joueur qui joue essentiellement vers l’avant également. A l’heure actuelle, je ne vois pas beaucoup de points négatifs. Quand il est là, ça gagne tout le temps », a avoué le champion du monde 1998, totalement sous le charme, pour la radio RMC. Seule différence, Paqueta est gaucher contrairement à l’ancien du Sporting Bruno Fernandes qui est gaucher.