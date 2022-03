Après avoir éliminé Porto, l’Olympique Lyonnais a hérité de West Ham en quart de finale de la Ligue Europa. En conférence de presse, l’entraîneur rhodanien Peter Bosz a reconnu que les Hammers représentent un adversaire redoutable.

En très grande difficulté en championnat, l’Olympique Lyonnais régale en coupe d’Europe. Après une phase de poule maitrisée, les gones ont réalisé l’exploit d’éliminer le FC Porto en huitième de finale de la Ligue Europa. Ce vendredi, le club rhodanien a hérité de West Ham en quart de finale. Un adversaire redoutable pour Peter Bosz.

« C’est une bonne équipe, mais il n’y a que des bonnes équipes en quarts. J’ai vu leur match contre Arsenal, quand tu es 6e de PL c’est pas mal, nous on est 10e en Ligue 1, a comparé le technicien néerlandais. On fait un bon parcours en Europe, et pas seulement depuis hier soir. J’ai travaillé avec Yarmolenko à Dortmund, on va regarder un peu plus cette équipe maintenant, on a le temps pour ça. On veut rester le plus longtemps possible en Europe, on va essayer d’arriver en mai. C’est super de jouer encore deux matchs », a confié le technicien néerlandais face à la presse.

Le quart de finale aura lieu le 7 avril prochain à Londres et le match retour le 14 avril au Groupama Stadium. Avec ces deux nouvelles soirées européennes, l’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du Stade de Reims, dimanche à 17h05, pour la 29e journée de Ligue 1.