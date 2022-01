Peter Bosz, entraineur de l’Olympique Lyonnais, était en conférence de presse à la veille de recevoir l’Olympique de Marseille (mardi à 21h) en match en retard de la 14e journée de Ligue 1. L’entraineur néerlandais a évoqué les arrivées de Romain Faivre et de Tanguy Ndombele.

Le mercato hivernal s’est accéléré du côté de l’Olympique Lyonnais avec le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle. Les dirigeants Lyonnais ont recruté Romain Faivre en provenance du Stade Brestois et Tanguy Ndombele en prêt avec option d’achat. Si pour le moment le club n’a pas officialisé les deux nouvelles recrues, Peter Bosz a exprimé sa joie de compter sur les joueurs: « Ce n’est toujours pas signé, donc ce n’est pas sûr. On peut au moins dire que ce sont des joueurs de qualité. Bruno est parti, c’est un 6, et Romain Faivre peut jouer à plusieurs postes. À un poste où on a déjà des joueurs, mais aussi un poste où on a peu de joueurs, sur le côté. Il est jeune. Si on trouve un accord, c’est un joueur pour le futur. Ndombélé, c’est du court terme, parce que c’est un prêt. Il faut aussi penser au court terme, parce qu’il y a encore beaucoup à gagner cette saison ».