Vendredi, l’Olympique Lyonnais s’est imposé, 1-0, contre l’AS Saint-Étienne en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur Lyonnais a souligné l’importance de cette victoire même s’il a reconnu que son équipe n’a pas fait un grand match.

L’Olympique Lyonnais s’est adjugé le 124e derby de l’histoire face à l’AS Saint-Etienne grâce à un pénalty de Moussa Dembélé dès la 15e minute. Un derby décevant où les deux équipes n’auront pas un grand match. Si la victoire lyonnais est importante pour revenir dans la haut de classement, les Verts enchainent une septième défaite en Ligue 1 et restent lanterne rouge.

Pour l’entraineur de l’OL, cette victoire est importante même s’il reconnait que son équipe n’a pas été convaincante sur la plan collective: « Jusqu’à la fin c’était difficile. Mais c’est bien aussi, parce que pour la deuxième fois d’affilé on n’a pas prise de but. Encore une fois, les trois points c’était le plus important aujourd’hui. Si on n’avait aucunes occasions, là je serais vraiment inquiet mais on a des occasions. Mais si aujourd’hui on gagne avec 3-0, tout le monde va dire ‘3-0, super…’ sans vraiment jouer super bien. Ce qui est bon c’est qu’on n’a presque pas donner d’occasions pour l’adversaire, ni à Troyes, ni ici. »

A l’instar de ses joueurs, Peter Bosz lui aussi se satisfait de cette victoire sur le fil, qui permet à l’OL de remonter à la 10e place de Ligue 1. Le club rhodanien n’est qu’à trois petits points d’une place européenne.