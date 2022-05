Ça y est, c’est fait. L’Olympique Lyonnais féminin a écarté le Paris Saint-Germain pour se hisser en finale de la Ligue des champions féminine de football. Jean-Michel Aulas n’a pas caché sa joie après la victoire de ses joueuses, ce samedi (2-1).

« C’était un match de très haut-niveau qui montre que le foot féminin est en train de passer des étapes », a déclaré le président du club Jean-Michel Aulas.

« Je n’avais jamais vu un match avec autant d’intensité. Le spectacle était formidable. On a su perforer cette équipe parisienne très forte. On retrouve la finale. C’est l’affiche rêvée face à Barcelone. Ce sont les deux meilleures équipes du moment. On a su résister à un PSG en forme… C’est magnifique de jouer une 10ème finale européenne. C’est fantastique de vivre ce rêve. Les grands clubs européens investissent dans le foot féminin. On fera tout pour aller chercher un 8ème titre ».

