Présent en conférence de presse ce jeudi matin pour la présentation officielle d’Alexandre Lacazette, Jean-Michel Aulas a livré son sentiment sur le dossier concernant la prolongation de contrat de Rayan Cherki.

« Nous l’avons vu avec Vincent et Bruno avec ses conseillers puis je l’ai vu en tête à tête. Ça s’était bien passé. On l’a revu après. Je l’ai revu les yeux dans les yeux, je pense qu’il va s’engager aussi, j’ai confiance en lui. Je ne pense pas que ses conseillers iront contre. C’est un avis personnel. J’aimerais bien qu’il s’inscrive dans cette filière et le retour d’Alex, et d’autres, est une occasion pour lui de tirer une projection avec l’OL, pour concrétiser son immense talent et mettre de côté les points qui l’ont freiné dans sa progression« , a assuré JMA. La balle est dans le camp de Cherki.