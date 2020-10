Jean-Michel Aulas ne manque pas d’idées. Le président de l’Olympique de Marseille a donné plusieurs solutions pour les droits TV dans une interview accordée au Parisien.

“Les temps changent. (…) Free s’installe. Amazon a acquis des droits en Angleterre et en Allemagne (…) Il faut trouver un prix beaucoup plus bas. L’idée que je veux défendre, c’est qu’il faut un Spotify du foot ou un Deezer du foot : il faut une offre unique avec un prix attractif et que le public n’ait plus à se poser la question sur quelle chaîne est le match.” a-t-il déclaré.

“La règle, c’est que quand vous êtes en défaut de paiement, vous perdez la propriété des droits. Eux-mêmes (Médiapro), ils creusent leur tombe” a-t-il par ailleurs déclaré par rapport à Mediapro, diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’en 2024, de ne pas payer sa deuxième traite de 172 M€. “Il faut qu’ils payent, et s’ils ne payent pas, il y aura des négociations avec d’autres.“