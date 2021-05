Houssem Aouar a connu une seconde partie de saison compliquée. Plombé par les blessures, il a vue sa valeur marchande réduire de moitié en un an. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais pourrait demander son départ cet été. Mais celui-ci refuse de se prononcer.

« Mon dernier match à Lyon ? Ça peut, mais ça ne peut pas aussi. Je ne me pose pas ce genre de questions avant ce match important. Je n’ai pas pu jouer autant que je voulais. J’ai eu du mal à revenir après le Covid-19. Saison assez contrastée. (…) Je ne pense au fait que ça peut être mon dernier match. Il y a une grosse échéance, je suis focus, peut-être que je serai là, peut-être pas. Je repartirai de cette saison avec beaucoup d’apprentissages. Je suis content de me sentir à 100% parce que j’ai encore des échéances avec l’Euro (chez les Espoirs, ndlr), on a un groupe de qualité. Il va falloir bien gérer son corps, être sérieux à tout moment », a-t-il assuré.