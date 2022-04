Face aux médias ce vendredi, Houssem Aouar a envoyé un message fort à ses coéquipiers.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique Lyonnais ira à Strasbourg ce dimanche (19h) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Houssem Aouar en a profité pour revenir sur le match de Ligue Europa face à West Ham. Satisfait du nul (1-1) récolté à Londres, il a également insisté sur la nécessité de retrouver une dynamique positive en championnat.

« Au sortir de ce match, on était assez mitigé car on aura une seconde manche et il ne nous faudra qu’une victoire pour filer en demi-finale ce qui est notre objectif. Quand on est à l’OL, on a beaucoup de pression car il faut mettre l’équipe là où elle devrait être. Contre Strasbourg, il faudra gagner pour permettre au club d’être à la place qu’il mérite en championnat. »