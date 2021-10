Amel Majri, joueuse emblématique de l’Olympique Lyonnais et de l’équipe de France féminine de football, s’est gravement blessée au genou gauche.

Par conséquent, sa saison est terminée et sa participation à l’Euro l’été prochain est fortement compromise.

C’est lors du match de D1 Arkema contre Bordeaux, ce samedi, qu’Amel Majri s’est blessée. À la 61e minute de la rencontre, la Française est sortie du terrain avant que le verdict des examens ne tombe : rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe du genou gauche.

« Merci pour vos messages, le résultat est tombé: rupture des ligaments. Une carrière est faite de hauts et de bas mais comme toujours je continuerai de me battre et si Dieu le veut je reviendrai plus forte », a écrit la joueuse sur Twitter.

Pour l’heure, la date de son opération n’est pas encore connue.