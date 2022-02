L’été prochain l’objectif est clair : faire revenir Alexandre Lacazette à la maison.

Nommé directeur du recrutement de l’Olympique Lyonnais au départ de Juninho, Bruno Cheyrou a évoqué les prochains objectifs du club en terme de mercato. Après le retour de Tanguy Ndombele cet hiver, il rêve notamment de faire revenir Alexandre Lacazette, dont le contrat avec Arsenal arrive à expiration cet été. Un dossier épineux, que le dirigeant lyonnais a évoqué pour le site Olympique et Lyonnais.

« Quand le mercato du mois de janvier a débuté, on a évoqué Tanguy Ndombele. Et, au début, je me disais que c’était impossible, que jamais il n’allait revenir. Mais petit à petit, devant sa volonté de revenir, on a réussi à le faire revenir. Je ne vous dis pas qu’on y arrivera (pour Lacazette), mais il faut que l’on essaie. Sans vendre de rêve à qui que ce soit, on essaiera d’être le plus ambitieux possible dans les joueurs que l’on voudra recruter. J’ai eu la chance de suivre pour beIN Sports la campagne européenne de l’OL il y a trois ou quatre ans. Tolisso et Lacazette, ils étaient largement au-dessus. Et si Lacazette pouvait revenir avec plus d’expérience et de maturité… Qui serait contre le retour d’Alexandre Lacazette ? »