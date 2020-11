Le mercato hivernal approche et avec lui les rumeurs affluent. Alors pour ne pas être perdu, la rédaction de Sport.fr vous propose les trois plus belles. Et pour bien suivre l’actualité sportive, West Ham prépare une offre pour Moussa Dembélé, la Juventus voudrait s’offrir Riyad Mahrez et Islam Slimani serait dans les petits papiers de l’ASSE.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les meilleures rumeurs des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : West Ham aurait adressé une offre de 33 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais pour s’offrir Moussa Dembélé. Depuis le début de saison, le buteur aire sur le banc, et Rudi Garcia ne le considérerait plus comme un « titulaire » absolu.

Numéro 2 : selon la presse anglaise, Riyad Mahrez pourrait quitter le navire bleu dès cet hiver. En effet, la Juventus de Turin s’intéresserait à l’Algérien pour accompagner Cristiano Ronaldo sur son front d’attaque.

Numéro 3 : après un début de saison catastrophique, et l’échec dans le recrutement de Mbaye Niang, l’ASSE cherche un attaquant dès le mercato hivernal. Et c’est ainsi que la piste Islam Slimani revient sur la table. À 32 ans, l’ancien Monégasque appartient à Leicester City, mais son coach ne compte plus sur lui.