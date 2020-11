West Ham aurait adressé une offre de 30 millions de livres, soit 33 millions d’euros, à l’Olympique Lyonnais pour Moussa Dembélé, que Rudi Garcia ne considère plus comme un titulaire.

Convoité par les plus grands clubs au cours de l’été, Moussa Dembélé est quelque peu tombé dans l’oubli depuis le début de la saison. Il n’a été titularisé que quatre fois, Rudi Garcia lui préférant Tino Kadewere ou Karl Toko-Ekambi. Le vrai-faux départ de Memphis Depay pour le Barça complique encore plus la donne pour Dembélé. Le Français doit trouver une solution, et vite. Dès le mercato d’hiver ? Pourquoi pas.

Un départ dès cet hiver ?

West Ham aurait proposé 33 millions d’euros à l’OL, selon une information du quotidien britannique The Sun. David Moyes, l’entraîneur des Hammers, apprécie le profil du joueur qui était notamment convoité par Manchester United durant l’intersaison. Moussa Dembélé, 24 ans, pourrait ainsi découvrir la Premier League assez rapidement. Affaire à suivre…