Quelques minutes après la nouvelle défaite 3 buts à 2 face au Bayer Leverkusen en Europa League, l’OGC Nice a bel et bien limogé Patrick Vieira. Même si le nouvel entraîneur des Aiglons ne devrait pas arriver avant 2021, depuis quelques heures les premiers noms commencent à se succéder.

Après l’annonce du départ de Vieira, le club cherche aujourd’hui un successeur. Si pour le moment, l’intérim et ceux jusqu’à la fin de l’année sera assuré par le Roumain Adrian Ursea accompagné de Frédéric Gioria, les deux hommes ne poursuivront pas l’aventure sur le banc jusqu’à la fin de saison. En effet, les Aiglons devraient accueillir un nouvel entraîneur pour le début de l’année 2021.

Avec un mercato estival ambitieux et des arrivées de joueurs à fort potentiel tel que Amine Gouiri, Rony Lopes, Hassan Kamara ou encore Jordan Lotomba, la saison niçoise est plus que jamais mitigée. Eliminé en Europa League avant même la sixième et dernière journée et onzième de Ligue 1 avec déjà 4 défaites, le GYM déçoit et Jean-Pierre Rivère son président a pris la décision de se séparer de Patrick Vieira de manière logique. Mais qui pour le remplacer ?

Quique Setien et Ralf Rangnick dans la short-list ?

Si les rumeurs fleurissent depuis quelques heures, en Espagne la presse évoque même un intérêt et des premiers contacts avec Quique Setien pour succéder à Vieira. Limogé du FC Barcelone il y a quelques mois après le 8-2 historique face au Bayern Munich, il semble être parfaitement compatible avec le projet et les envies niçoises. Sous pavillon INEOS, le club azuréen possède de grandes ambitions et souhaite vraiment avoir une équipe attractive avec des jeunes joueurs et un jeu spectaculaire.

Autre nom, Ralf Rangnick. Proche de reprendre le Milan AC il y a quelques mois, l’Allemand est aujourd’hui libre de tout contrat et pourrait parfaitement convenir au projet niçois. Passé par le RB Leipzig entre 2018 et 2019, il prône le beau jeu et aime travailler avec les jeunes dans de le but de les faire progresser. Son profil pourrait être un vrai bon choix pour la direction et les coéquipiers de Youcef Atal.

Et Laurent Blanc alors…

Dernier nom cité, celui de Laurent Blanc. Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016, il est libre sur le marché et reprendre un projet ambitieux comme celui de l’OGC Nice pourrait être tentant même si pour l’heure, l’ancien champion de France avec les Girondins de Bordeaux semble très loin.

En effet, il y a quelques jours, il avait annoncé vouloir stopper sa carrière dans le monde professionnel et pourquoi pas travailler dans le foot amateur. Setien, Rangnick ou Blanc… Ces trois noms sont aujourd’hui de simples rumeurs à prendre avec des pincettes.