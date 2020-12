Après la défaite en Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen ce jeudi soir (2-3), la direction de l’OGC Nice a annoncé le départ de Patrick Vieira.

C’était attendu et la cinquième défaite d’affilée toutes compétitions confondues va permettre à la direction du club de se séparer de Patrick Vieira. Avec trois buts encaissés en moyenne depuis cinq matchs, la situation n’était plus tenable pour le champion du Monde 98. L’ancien joueur était présent à Nice depuis 2018 et quitte donc son poste avant la fin de son contrat. « P. Vieira va être démis de ses fonctions », avait annoncé, plus tôt dans la soirée, Bertrand Latour sur son compte Twitter. Prochain match pour les Aiglons, dimanche contre Reims.

Pour la solution interne jusqu’à la trêve de décembre, Nice va faire confiance à Adrian Ursea, ancien adjoint de Lucien Favre, et Frédéric Gioria. Adrian Ursea est revenu au club en novembre 2019. Selon Nice Matin, les deux hommes seront présents sur le banc dès ce dimanche contre Reims en Ligue 1. Matt Cook, en charge de la préparation physique, et Christian Lattanzio, les deux adjoints de Patrick Vieira arrivés avec lui en 2018 sont aussi remplacés.