Très solide défensivement, l’OGC Nice et Galtier ont surpris récemment en alignant simultanément les quatre attaquants Justin Kluivert, Andy Delort, Kasper Dolberg et Amine Gouiri face au Stade Rennais (1-1). Une compo offensive que le coach français compte bien reproduire.

« Je voulais qu’on pèse plus sur un plan offensif. Je sentais ces derniers temps que, quel que soit l’attaquant qui jouait, il était isolé dans le jeu, a expliqué le technicien en conférence de presse. À partir du moment où tous les joueurs offensifs sont disponibles, je veux revenir à quelque chose que l’on faisait en début de saison.

On finira la saison dans ce sens-là, quels que soient les adversaires et quel que soit le résultat. Il faudra prendre plus de risques. On était dans ce registre en début de saison et, pour différentes raisons – les absents, les méformes, les suspensions -, il avait fallu adapter l’équipe. Mais, pour gagner, par définition, il faut marquer des buts », a lancé Galtier.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !