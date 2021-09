Les incidents surviennent désormais chaque semaine. Après les envahissements de terrain répétés à l’Allianz Riviera puis au Stade Bollaert Delelis, les supporters des Girondins de Bordeaux ont été victimes de nouvelles incivilités. Leur bus a été caillassé.

Après les incidents survenus lors des rencontres opposants l’OGC Nice à l’OM et le RC Lens au LOSC, les Girondins de Bordeaux ont été victimes de nouvelles violences. Le bus des supporters bordelais a été caillassé avant son arrivée à Montpellier au Stade de la Mosson. Désormais touché personnellement, Gérard Lopez a tenu à faire des déclarations sur le sujet : « Le foot que j’aime n’est pas et ne sera jamais celui-ci. La violence n’a rien à faire dans le sport et je la condamne fermement. Plein soutien aux supporters girondins et aux blessés, le club se tient à leurs côtés.«