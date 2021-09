Suspendu pour un match avec sursis, Dimitri Payet ne digère pas les sanctions à son encontre. Le Marseillais se considère comme étant victime des faits et non coupable.

Ce mercredi 9 septembre, la commission de discipline de la LFP a rendu ses sanctions et depuis, les réactions se suivent mais ne se ressemblent pas. Au sein de l’Olympique de Marseille, la tension monte et les nerfs sont à vif. Dans un communiqué officiel, publié ce jeudi, le club olympien et Pablo Longoria ont déjà fait part de leur mécontentement. Un état d’esprit partagé par Dimitri Payet selon les informations de RMC Sport.

Le Réunionnais de 34 ans se considère comme étant la victime des récents événements ayant eu lieu à l’Allianz Riviera. Il ne comprend et ne digère donc pas les sanctions prises à son encontre par la commission de discipline de la LFP et se sent considéré comme étant le coupable désigné. Un sentiment d’injustice règne dans le camp marseillais.