Libre de tout contrat l’été prochain, Hugo Lloris pourrait être tenté par un retour en Ligue 1.

Encore sous contrat avec les Spurs de Tottenham jusqu’en juin 2022, Hugo Lloris n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. D’après les informations du Daily Express, le gardien de 34 ans aimerait relever un nouveau challenge et cette saison de Premier League pourrait bien être sa dernière. En effet, le club de Tottenham devrait annoncer dans les prochains jours le recrutement de Pierluigi Gollini. Le portier de l’Atalanta ne vient en aucun cas pour faire de la figuration et le temps de jeu de Lloris pourrait s’en voir drastiquement réduit. L’Italien, qui a seulement 26 ans, devrait prendre à terme la place de numéro 1 et peut-être pousser le capitaine des Bleus vers la sortie dès l’été prochain.

Une occasion en or à saisir pour l’OGC Nice, qui rêve d’un retour d’Hugo Lloris dans sa ville natale. Il pourrait arriver gratuitement dans l’effectif de Christophe Galtier en 2022, à condition d’accepter un salaire moins important. À Tottenham, Hugo Lloris touche environ 5,2 millions d’euros par an, alors que le salaire moyen des Niçois dépasse à peine les 1,3 million d’euros annuel. Avec l’arrivée de Pierluigi Gollini et la fin de contrat de Lloris, le timing n’a jamais semblé si propice.