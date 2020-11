Frappé sévèrement par le coronavirus, l’OGC Nice a été contraint de fermer son centre de formation et de suspendre ses entraînements collectifs. Le timing ne pouvait pas être pire pour les Aiglons, à J-10 du rendez-vous important contre Marseille au Vélodrome.

Décidément, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Aiglons. Privé pour le restant de la saison de leur capitaine emblématique Dante, victime d’une rupture des ligaments croisés, l’OGC Nice est maintenant foudroyé par l’épidémie de coronavirus. Au total, plus d’une douzaine de joueurs, dont plusieurs de l’équipe première, et de membres de l’encadrement professionnel ont été testés positifs. Face à cette situation critique, qui touche également les jeunes pousses du club, la direction de l’OGC Nice a pris la décision de fermer le centre de formation et de suspendre les entraînements collectifs.

Le timing ne pouvait pas être pire pour les Azuréens. A dix jours du match important contre Marseille au Vélodrome, Patrick Vieira est dans l’obligation de revoir ses plans. Le champion du monde 98, qui avait pour objectif de profiter de la trêve internationale pour préparer de la meilleure des manières ce rendez-vous, n’a pas d’autres choix que d’attendre que la situation s’arrange. Une reprise des entraînements et une réouverture des bâtiments sont envisagées la semaine prochaine si les autorités sanitaires le permettent. L’OGC Nice, auteur d’une première partie de saison correcte, figure au 8e rang de la Ligue 1.