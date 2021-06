L’OGC Nice confirme l’un de ses gros coups du dernier mercato en levant l’option d’achat de 8,5 millions d’euros de Jean-Clair Todibo. L’ancien toulousain ne se sera jamais imposé au FC Barcelone.

Arrivé à l’OGC Nice en février dernier, Jean-Clair Todibo a réalisé de très bonnes performances avec les Aiglons (1 but et 15 matchs en Ligue 1). Débarqué en provenance du FC Barcelone sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le jeune défenseur de 21 ans va poursuivre son aventure niçoise. Le club a décidé de lever sa clause de rachat de 8,5 millions d’euros. Un bon coup pour le club azuréen qui s’assure les services d’un défenseur de top niveau. Avec le retour de Dante, la charnière centrale niçoise aura de l’allure. Une possible plus-value n’est pas non plus à négliger. Selon, Nice Matin, l’officialisation de la transaction devrait être faite dans les prochaines heures.