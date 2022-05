À l’occasion de la conférence de presse d’avant match entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne, Christophe Galtier a répondu aux rumeurs concernant un potentiel départ.

À Nice l’heure est à la réaction ! La défaite de l’OGC Nice en finale de Coupe de France a laissé des traces. Les coéquipiers de Dante vont devoir batailler s’ils veulent être européen la saison prochaine. En conflit avec sa direction, Christophe Galtier a répondu aux différentes rumeurs qui circulent autour d’un départ, “Est-ce que je serai l’entraîneur de l’OGCN la saison prochaine ? Pourquoi je ne le serai pas ? On n’est pas dans le monde des bisounours. On est arrivé en finale et patatra… C’est le lot de tous les clubs et de toutes les saisons. Il y a des désaccords partout », s’est exclamé le technicien en conférence de presse.