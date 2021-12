Lourdement battu hier soir en Ligue 1 à domicile par le RC Strasbourg sur le score de 3 buts à 0, l’OGC Nice a encore une fois déçu et aujourd’hui c’est Christophe Galtier qui prend la responsabilité de cette défaite.

« Il n’y a pas de frustration, mais une remise en question. On doit se poser les questions et faire la meilleure analyse possible pour que ça ne se renouvelle pas. Les matchs à domicile se suivent et se ressemblent, avec peu de contenu et beaucoup d’erreurs défensives. On n’arrive pas à faire depuis un certain moment tout ce qu’on faisait bien. Je ne peux pas reprocher à mes joueurs de ne pas courir et de ne pas faire d’efforts (…) Je dois être le premier à me remettre en question sur ce que je demande aux joueurs. » Déclare l’ancien lillois devant les médias.