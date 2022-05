Christophe Galtier en conflit avec sa direction pourrait bien quitter l’OGC Nice en fin de saison.

De l’idylle à la désillusion ? L’OGC Nice est en train de tout perdre. Deuxième du championnat à la mi-saison, les Niçois espéraient se qualifier en Ligue des Champions, aujourd’hui, au lendemain de leur désillusion en Coupe de France, ils sont 6èmes et pour l’instant pas qualifiés dans une coupe d’Europe. Le quotidien l’Équipe a fait le bilan sur la situation de l’entraîneur de l’OGC Nice, plusieurs points de crispations existent entre lui et sa direction. Christophe Galtier reproche à Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier le manque de renforts lors du mercato hivernal. Pour rappel, les Niçois ont fait venir Jordan Amavi et Bilal Brahimi. Ses relations avec son directeur sportif se sont tendues lors des dernières semaines. En contrat jusqu’en 2024, Christophe Galtier pourrait bien quitter Nice à la fin de saison.