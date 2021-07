Le jeune buteur de l’OGC Nice espère se montrer en Ligue 1 et attirer l’attention de Didier Deschamps.

Auteur d’une belle saison 2020/21 avec Nice, l’ancien Lyonnais Amine Gouiri espère confirmer sous les ordres de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur des Aiglons. « Il m’a confirmé que j’évoluerai dans l’axe cette saison, ce qui est encourageant puisque cela reste mon poste de prédilection », a confié Gouiri dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré.

L’international espoir se sent bien à Nice et il rêve de passer un nouveau cap l’an prochain. « Le plus important c’est que pour la première fois de ma carrière, l’an dernier, j’ai pu enchaîner les matches. Je n’oublie pas que c’était ma première vraie saison en Ligue 1. J’ai progressé, mais il me reste encore beaucoup d’aspects de mon jeu à améliorer et je veux aussi travailler mes points forts. Forcément que les Bleus sont dans un coin de ma tête », a-t-il affirmé. « À moi de continuer de travailler, de tout mettre en œuvre pour y arriver, parce que parfois ça peut aller vite. Il y a une grosse concurrence aux postes de devant, mais peut-être que ma polyvalence m’aidera à l’avenir. »