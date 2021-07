Ce samedi l’OGC Nice affrontait l’Union Berlin pour un nouveau match de préparation en vue de la prochaine saison. Et Christophe Galtier, entraîneur du Gym, n’a pas apprécié la défaite des siens.

« On fait avec les forces disponibles en ce moment mais on souffre. Il faut qu’on se remplisse physiquement mais on peut souffrir parce que l’adversaire en ce moment est meilleur que nous, et tous les adversaires sont meilleurs que nous.

Evidemment qu’il y a un problème de niveau, de valeur individuelle et de valeur d’équipe. (…) Il y a beaucoup d’absents mais certains joueurs qui sont dans le groupe connaissent très bien la Ligue 1 et sont loin de leur niveau optimal en ce moment. On a 15 jours pour se monter. Quand on démarrera le championnat, on ne pourra pas accepter si peu d’engagement. »