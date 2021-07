Les Féminines du PSG sont très actives sur le marché des transferts. Après De Almeida, Cascarino, Karchaoui, c’est Ilestedt qui a été officialisée. La défenseure suédoise s’est confiée pour PSG TV.

« Je suis très heureuse, c’est un grand plaisir d’être ici et d’intégrer ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Je découvre mon troisième championnat, après la Suède et l’Allemagne. J’ai de l’expérience, aussi sur le plan international. J’espère pouvoir apporter tout cela au groupe, en plus d’une motivation sans faille. Je veux aider l’équipe à remporter plus de titres ! Nous voulons conserver le titre évidemment, et bien sûr viser la victoire finale en Champions League, qui est un objectif important. »