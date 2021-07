Aujourd’hui en Espagne avec le Betis Séville et ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir dévoile ses ambitions pour l’avenir et souhaite une seule chose, revenir en Bleu.

Lors d’un entretien accordée à « Estadio Deportivo », le milieu de terrain du Betis s’est confié sur ses ambitions et espère retrouver le maillot de l’équipe nationale, pourquoi pas afin de disputer la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar. « Je veux rejouer avec l’équipe de France. J’ai de l’ambition et je veux jouer avec les meilleurs, dans les meilleures compétitions. Ca m’a fait mal de ne pas aller à l’Euro mais je dois continuer à travailler. » A affirmé Nabil Fekir, 27 ans et qui a révélé vouloir poursuivre sa carrière en Andalousie il y a quelques semaines…