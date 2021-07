Aujourd’hui joueur du Betis Séville, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais Nabil Fekir est revenu sur son avenir lors d’une interview accordée à « Diario de Sevilla. »

Si quelques rumeurs circulent et notamment un retour en France du côté du Stade Rennais, l’ancien international tricolore a été très clair concernant son avenir. Il se sent bien en Espagne et souhaite rester sous le maillot du Betis Séville la saison prochaine. « Je me vois ici. Je suis ici en ce moment et je vais bien. » Au regard de cette déclaration, le footballeur de 27 ans prévoit de continuer avec la formation qui évolue à Benito Villamarin. Acheté en juillet 2019 par le Betis Séville contre un chèque de 19,75 millions d’euros, l’international tricolore se trouve sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’écurie entraînée par Manuel Pellegrini. La saison dernière, Nabil Fekir avait pris part à 38 matches toutes compétitions confondues et trouvé à cinq reprises le chemin des filets.