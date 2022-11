Le Barça reprend des couleurs. Le club catalan, qui a activé des leviers pour pouvoir recruter de grands noms comme Robert Lewandowski, Jules Koundé ou Raphinha, peut se venter d’être 1er au classement provisoire de la Liga. Dans un entretien exclusif accordé à Sport, le président du club Joan Laporta s’est dit fier du modèle économique du Barça de cet été.

«Avec les leviers nous avons sauvé le Barça de la ruine et nous avons pu faire une équipe compétitive », a déclaré Joan Laporta pour le média Sport. « Nous n’avons plus les craintes du début de mandat, alors que nous avons reçu un héritage aussi désastreux. À ce moment-là, nous avons écarté l’option de liquider le club, bien sûr, ou de demander de l’argent aux membres, car ils ne sont pas responsables de la gestion désastreuse qui avait été faite. Ce que nous avons décidé, c’est d’évaluer certains actifs que possédait le club et de les vendre à un très bon prix compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvions.»

Puis le président catalan a continué : « Je ne me lasserai jamais de remercier les adhérents qui nous ont donné l’autorisation d’actionner ces leviers qui ont sauvé le club. De plus, ces actifs ne représentent que 5 % des revenus annuels du club, par conséquent, les comptes de résultat des années à venir ne sont pas significativement affectés. »

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !