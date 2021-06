Le patron de la Fédération Française de football a réaffirmé ce jeudi son envie de voir le jeune Kylian Mbappé disputer les JO cet été.

Auteur d’une grosse fin de saison avec le Paris Saint-Germain et élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1, Kylian Mbappé sera attendu au tournant cet été à l’Euro, mais peut-être également aux Jeux Olympiques de Tokyo. Interrogé au sujet de la présence de Kylian Mbappé dans la pré-liste pour les JO, le président de la FFF, Noël Le Graët, a réaffirmé sa volonté de le voir au Japon cet été dans les colonnes du Parisien.

« Mbappé n’a pas encore dit non. Et le PSG non plus d’ailleurs. Je vais rediscuter avec Mbappé pendant l’Euro, et ensuite je parlerai avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Mais je crois que le joueur a envie d’être présent au Japon. Il faut que je sente que Mbappé a envie. C’est réjouissant de voir qu’un jeune comme lui, qui joue beaucoup de compétitions, pense aux JO. Après, s’il me dit qu’il est cuit… »