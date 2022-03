Le coach des Bleus a expliqué une nouvelle fois ce vendredi pourquoi il a pris la décision de sélectionner Christopher Nkunku et Jonathan Clauss.

Dans une interview publiée ce vendredi sur le compte officiel de l’équipe de France, le sélectionneur Didier Deschamps est revenu en détail sur ses choix. Notamment ceux de retenir pour la première fois Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Jonathan Clauss (RC Lens) dans les rangs des Bleus.

« J’ai estimé que c’était le bon moment par rapport aux échéances qui vont se présenter devant nous. On a deux matchs amicaux, deux joueurs qui sont performants dans leur club, que j’aurais pu appeler avant peut-être, ce sera la première fois pour les deux. C’est important pour moi de pouvoir oxygéner le groupe. Christopher, ça fait déjà depuis la saison dernière et cette saison où il est dans un poste plus offensif, où il est extrêmement décisif, où il marque énormément de buts. Il en fait marquer, il est plus axial que pendant une période. Il a cette capacité à enchaîner les performances de haut niveau tous les trois jours, dans un club comme Leipzig où il y a beaucoup d’exigence. Jonathan, c’est une trajectoire atypique, de par son parcours. Il n’a pas un parcours linéaire avec un centre de formation. Il a connu le haut niveau il y a deux ans même s’il a déjà joué avant. Il est dans un registre, dans une utilisation de poste qu’il connaît bien, où il a cette capacité technique de marquer et de faire marquer. D’avoir un apport offensif avec beaucoup de fraîcheur et certainement, comme la majorité des joueurs qui n’ont pas eu ce parcours linéaire, ce surcroît d’envie, de détermination pour aller jusqu’au bout des choses. »