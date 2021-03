Le LOSC peut s’en vouloir. Battu à domicile par le Nîmes Olympique (1-2) ce dimanche en Ligue 1, les Lillois risquent de perdre la tête du classement de Ligue 1 si le PSG ou l’OL sort gagnant du choc de ce dimanche soir. Le défenseur central José Fonte s’est montré critique après la rencontre.

« Pour moi, c’est un problème d’attitude, d’envie. On a été solides défensivement pendant tout le championnat mais aujourd’hui, on a oublié de défendre en première période et c’est un problème. Notre règle numéro 1, c’est de bien défendre, ne pas prendre de but, et après on aura des occasions à tous les matchs. Mais ce n’est pas ce qu’on a fait. Quand tu ne défends pas ensemble, c’est toujours difficile« , a déclaré le Portugais.