Nike va produire une paire de TN aux couleurs du maillot de l’Équipe de France, l’occasion de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La chaussure Nike Air Max Plus « FFF » sera disponible sur le site de Nike pour 189,99 €. « Rendez hommage à votre équipe dans un style qui ne passe pas inaperçu avec la Nike Air Max Plus, qui intègre la technologie Tuned Air offrant une stabilité optimale et un amorti exceptionnel. Inspirée par une équipe nationale diversifiée et gonflée à bloc, elle vous permet de représenter les Bleus avec les couleurs de l’équipe et des étiquettes tissées, Nos Differences Nous Unissent » détaille la marque dans le communiqué.