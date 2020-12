Demain soir en Ligue 1, Amine Gouiri retrouvera son club formateur, l’Olympique Lyonnais.

Barré par la concurrence à l’Olympique Lyonnais, Amine Gouiri a décidé de faire ses valises pour Nice cet été. Considéré comme une future pépite du championnat français, le jeune buteur a finalement été mis au placard par son club formateur, avant d’être récupérer pour à peine 7 millions d’euros par l’OGC Nice lors du dernier mercato. Dans une équipe à la peine – 11e de Ligue 1 et éliminée de la Ligue Europa – Amine Gouiri s’est pourtant parfaitement acclimaté, au point de surnager. Ce week-end il aura la chance de confirmer son excellente forme du moment alors que Nice accueillera Lyon pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce vendredi, son ancien coach Rudi Garcia a d’ailleurs insisté sur la nécessiter de le marquer de près demain soir. « Je suis très content pour Amine Gouiri. Il y avait beaucoup trop de concurrence ici et je suis heureux pour lui. On va tout faire pour le museler. » Même son de cloche du côte d’Houssem Aouar, qui se méfie particulièrement de son ancien coéquipier. « Je savais que c’était un très bon joueur. Il s’épanouit pas mal à Nice. Je suis très satisfait pour lui car c’est quelqu’un de bien et un bon joueur. Cela va nous faire plaisir de le revoir samedi. Il faudra le surveiller de près. »