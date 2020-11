Battu par le Slavia Prague (1-3) en Ligue Europa, l’OGC Nice peut pratiquement dire au revoir aux 16es de finale. Patrick Vieira, l’entraîneur des Aiglons, a eu une réaction surprenante après la rencontre.

« Vous manquez de respect à l’équipe tchèque. Pourquoi l’OGC Nice devrait forcément battre les Tchèques? Parce qu’on joue en Ligue 1?. La vérité est sur le terrain. On a un projet en train de se mettre en place, de se développer, mais cela passe par des moments compliqués. On est en train de les traverser sur cette coupe d’Europe, parce que c’est une équipe qui a l’habitude de jouer cette compétition, qui a des joueurs internationaux… », a indiqué le coach de l’OGC Nice sur RMC.

Avant de poursuivre : « L’apprentissage est difficile mais je reste soudé avec mes joueurs. On va continuer à travailler. Il manque de l’expérience, de la qualité, un peu de réussite à des moments importants du match… les matchs comme ce soir ne se jouent pas à grand chose, et pour mettre la réussite de notre côté, il faut faire les bons choix. Et on les fait aussi avec l’expérience. Si le projet progresse? Tout le monde a le droit d’avoir son avis. Pour moi, ce match ne remet pas en question l’objectif du club, les progrès, ceux qui nous restent à faire aussi. Mais je suis derrière mes joueurs, j’ai confiance en eux. »