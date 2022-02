Depuis 2016, Neymar est de loin le joueur qui subit le plus de fautes en Europe.

La stat est folle, mais elle n’étonnera pas beaucoup les fans du Paris Saint-Germain. Comme le révèlent nos confrères de BeSoccer, Neymar est le détenteur du triste record de fautes subies depuis 2016. Sur les six dernières années, le Brésilien a subi 1040 fautes, soit un total de 4,39 par match. C’est 200 de plus que son coéquipier Lionel Messi (839 fautes – 2,54 par match) qui truste la deuxième place du classement. L’Italien Andrea Belotti (Torino) et l’Anglais Jack Grealish (Manchester City), complètent le podium avec 747 fautes subies depuis 2016.

Dans ce classement, le premier Français arrive en 9e position et il s’agit de Nabil Fekir (Betis Séville) avec un bilan de 631 fautes subies, soit 3,13 par match.