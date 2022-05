Pour tourner définitivement la page, le PSG aurait pris la décision de vendre Neymar cet été.

En bouclant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain espère bien ouvrir une nouvelle page de l’histoire du club. Une page qui pourrait bien s’écrire sans Neymar. D’après les informations du site ParisFan, qui cite une source proche du club de la capitale, les dirigeants qataris auraient bien l’intention de se débarrasser du Brésilien. Souvent blessé et décevant lors des derniers tests physiques réalisés en interne, l’attaquant de 30 ans ne serait plus dans les plans du « nouveau » PSG, dont Kylian Mbappé sera LA superstar.

Toutefois, le départ de Neymar pourrait s’avérer plus compliqué que prévu. D’abord à cause du salaire XXL du joueur, environ 4 millions d’euros bruts par mois, mais aussi du montant très élevé exigé par le PSG. Pour remboursé une partie des 222 millions d’euros investis sur le Brésilien, le club aurait fixé son prix de départ à 80 millions d’euros. Reste à savoir si un cador européen se manifestera cet été. Selon différentes rumeurs, le FC Barcelone et Chelsea pourraient bien être dans le coup. Affaire à suivre…