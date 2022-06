Toujours en quête de nouveaux joueurs pour compléter son effectif pour la saison prochaine, le FC Barcelone n’a toujours pas régler ses problèmes économiques. Désireux de recruter de nouveaux profils, le club espagnol compte aussi miser sur son incroyable centre de formation.

Voilà une excellente nouvelle qui devrait tomber rapidement chez les Blaugrana. Jeune pépite de la Masia et âgé seulement de 17 ans, Gavi est tout tout proche de signer une prolongation de contrat. Le milieu espagnol va sceller son avenir en prolongeant son bail et il ne partira donc pas en Angleterre ou dans une autre écurie européenne. Interrogé, le président du Barça Joan Laporta a confirmé cette info. « Nous sommes sur le point de conclure un accord avec Gavi. Nous sommes optimistes : nous voulons que Gavi continue. Le joueur et son agent veulent qu’il continue. » A révélé le patron du club catalan.

Cette saison, le natif de Los Palacios y Villafranca a disputé 34 rencontres de championnat, inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives. Une nouvelle qui va faire beaucoup de bien à Xavi Hernandez qui pourra s’appuyer sur son espoir espagnol de 17 ans pour la saison prochaine.