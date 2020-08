Encore étincelant et décisif mardi soir en Ligue des Champions, Neymar a avoué avoir un petit faible pour les grands matchs. C’est sous la pression que le diamant Neymar brille le plus.

Après sa prestation XXL mardi soir face au RB Leipzig qui a permis au PSG de se qualifier en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, Neymar s’est arrêté au micro de la chaîne brésilienne, Esporte Interativo.

« Je suis très heureux. Je sens être quelqu’un fait pour ces moments. J’aime les matchs comme celui-ci, les grosses affiches. Je suis très impatient de jouer et je suis très heureux de notre match, notre victoire. Que ce soit pour mes coéquipiers, tout le monde. Je ne joue pas pour répondre à quelqu’un. Je pense que tout le monde connaît ma qualité. Il n’y a rien de nouveau. Je suis né pour jouer au football. Je joue simplement pour aider mes coéquipiers, donner le maximum que je puisse à chaque match et session d’entraînement. J’aime constamment être en train de m’améliorer et c’est pourquoi je suis ici, pour aider mes coéquipiers, pour grandir en tant que joueur, qu’homme et tenter de mener mon équipe à la finale. »