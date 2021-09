Neymar s’agace au Brésil et ne comprend pas l’acharnement dont il est victime. A la suite de la victoire brésilienne contre le Pérou, (2-0), le Parisien s’est plaint d’un prétendu manque de respect à son égard au Brésil.

Présent sur la pelouse lors de la confrontation face au Pérou (2-0) pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Neymar a marqué l’histoire en devenant le meilleur buteur des éliminatoires au Brésil. Un bilan statistique dont il est très fier : « L’équipe est la chose la plus importante, j’ai toujours été fier de cela. Mais en même temps, je suis très heureux d’être le meilleur buteur des éliminatoires [du Brésil], d’être le plus grand passeur de l’équipe nationale brésilienne et ensuite, si Dieu le veut, si tout va bien, ce sera un honneur de dépasser Pelé. »

Mais si tout va bien jusque là, le Brésilien s’est ensuite plaint sur le peu de considération et d’affection qu’avait le Brésil à son égard. Le Parisien ne se sent pas respecter par son pays : « Je suis très content, très heureux évidemment avec l’aide de mes coéquipiers. Mais je ne sais pas ce que je dois faire de plus avec ce maillot pour que les gens commencent à me respecter« , a-t-il déclaré à la suite de la rencontre sur BeIN Sports. Un désamour qui semble lui coller à la peau.