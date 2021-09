Le Brésil s’est imposé au Chili (0-1), la nuit dernière, avec une équipe très « française ».

Cette rencontre se déroulait dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, zone Amsud. Au coup d’envoi, pas moins de cinq joueurs de Ligue 1 dans la formation brésilienne : les Parisiens Neymar et Marquinhos, les Lyonnais Paqueta et Guimaraes et le Marseillais Gerson, qui honorait sa première sélection.

Le Brésil s’est imposé grâce à un but d’Éverton Ribeiro à la 64e minute. La Séléçao occupe la tête des éliminatoires avec 21 points devant l’Argentine de Lionel Messi, victime d’un tacle assassin au Venezuela, qui compte 15 points.