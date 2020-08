Ce dimanche, le Paris Saint-Germain tentera de remporter la Ligue des champions en finale face au Bayern Munich. Un moment historique qu’attendent tous les supporters mais également les joueurs. Neymar particulièrement.

“Gagner La Ligue des champions est spécial, je le sais. Mais la gagner avec le PSG le serait encore plus, car ça serait entrer dans l’histoire – et c’est exactement ce que je suis venu faire ici“,a déclaré le Brésilien dans une interview accordée au Daily Star. “La demi-finale a été une très bonne performance, mais personne ne se souvient qui remporte les demi-finales. Le Bayern sera un très gros test et nous serons prêts. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais nous évoluons aussi à un haut niveau et je sens que je joue mon meilleur football depuis que je suis à Paris. (…) Les propriétaires ont un grand projet et une partie de ce projet est d’être considéré comme les meilleurs d’Europe. Et on n’a jamais été aussi proches d’y arriver. C’est pourquoi nous devons rester concentrés.“