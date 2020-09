La défaite inaugurale du PSG à Lens (0-1), jeudi, a regonflé à bloc Thomas Tuchel et les joueurs de retour de quarantaine.

Privé de sept titulaires pour son premier match de la saison, le PSG avait subi une humiliante défaite sur la pelouse du promu Lensois pour sa première rencontre de la saison en Ligue 1. Pas question de vivre à nouveau une telle déconvenue dimanche au Parc des Princes, pour la réception de Marseille. Thomas Tuchel n’a pas hésité à incorporer au groupe les joueurs en fin de quarantaine Covid, malgré leur faible temps d’entraînement.

Keylor Navas, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar seront donc sur la feuille de match, et sans doute titulaires, pour ce “Classique”. En revanche, Marquinhos, Mauro Icardi et Kylian Mbappé, testé plus tard que les autres positifs au coronavirus, ne sont pas qualifiables.

Rappelons que la nouvelle recrue Alessandro Florenzi sera également de la partie. Le onze de départ n’aura rien à voir avec celui aligné à Lens.