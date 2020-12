Arrivé libre à Nantes en juin, Jean Kevin Augustin est en difficulté.

Jean Kevin Augustin, encore un talent parti trop tôt. Bien sûr, il n’est pas mort. Mais c’est le prototype de la jeune star qui n’arrive pas à confirmer son talent. Arrivé juste après la fermeture du mercato estival, l’ex-parisien n’a que très peu joué cette année en Ligue 1. Trois apparitions pour aucun but. Et c’est une nouvelle expérience qui semble tourner au vinaigre pour lui, après Monaco et Leipzig. L’attaquant français a même été écarté cette semaine par son entraîneur. Christian Gourcuff qui ne l’estime pas prêt physiquement.

« On l’a sorti de l’entraînement collectif pour qu’il retrouve une forme physique acceptable, a expliqué le coach des Canaris. Il suit une préparation individuelle cette semaine avec Cyrille Moine (le préparateur physique, ndlr) et ce sera le cas encore la semaine prochaine. On l’avait intégré mais on a vu que ce n’était pas suffisant. On a fait le bilan, ce n’est pas satisfaisant. Son absence de préparation le pénalise tellement qu’il ne peut pas être compétitif. »