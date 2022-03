Fin du multiplex de la 25e journée de Bundesliga ce samedi après-midi avec les résultats des cinq matchs et notamment le nul 1-1 entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen.

Bayern Munich – Bayer Leverkusen 1-1 : ouverture du score pour les locaux avec un but de Niklas Süle suite à un corner (18e). Mais Thomas Müller a permis aux visiteurs d’égaliser en marquant un but gag contre son camp sur coup franc (36e). Sous l’impulsion de l’ancien Toulousain Amine Adli, très en jambes et qui a trouvé le poteau avant la pause, le Bayer a joué crânement sa chance avant de subir de plus en plus au fil de la partie mais sans plier. Le Bayern dispose provisoirement de neuf points d’avance sur le Borussia Dortmund, dont le match contre Mayence a été reporté pour cause de Covid-19 dans l’équipe adverse. Le Bayer est 3e avec 4 points d’avance sur le RB Leipzig, 4e, qui a arraché le match nul à domicile contre son poursuivant Fribourg (1-1) grâce à une égalisation d’Angelino à la 90e minute.

Bochum – Greuther Furth 2-1

Hertha Berlin – Eintracht Francfort 1-4

Leipzig – Fribourg 1-1

Wolfsburg – Union Berlin 1-0